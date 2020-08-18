Bayburt’ta uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Bayburt’ta bir miktar uyuşturucuyla yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı.

Bayburt Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ve uyarıcı madde suçlarına yönelik yapılan çalışmalar, korona virüs salgınına karşı tedbirler alınarak hız kesmeden devam etmekte.

Bu kapsamda M.K., S.G. ve O.O. isimli şahısların, Bayburt’a uyuşturucu madde getirebileceği değerlendirilmesi üzerine şahısların bulunduğu araç uygulama noktasında durduruldu. Yapılan incelemelerde bir miktar plaka esrar ve metamfetamin maddesi ile uyuşturucu içiminde kullanılan “Bong” diye tabir edilen aparat ele geçirildi. Şüphelilerin sorgusu sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.