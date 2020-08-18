Bayburt Üniversitesi, ‘Bayburt Balı’nın tanıtımına devam ediyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bayburt Üniversitesi, ‘Bayburt Balı’nın tanıtımına devam ediyor

İHA

Bayburt Üniversitesi, ‘Bayburt Balı’nın tanıtımına devam ediyor

Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, TRTErzurum Radyosu canlı yayınına katılarak ‘Bayburt Balı’nın tanıtımına yönelik açıklamalarda bulundu.
Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, TRTErzurum Radyosu’nda canlı olarak yayınlanan ve sunuculuğunu Ömer Ergedik’in yaptığı “Doğu’nun Sesi” programına katılarak, yakın zamanda Bayburt Üniversitesinin girişimleri ile Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenen ‘Bayburt Balı’nın tanıtımı ile ilgili bilgilendirmelerde bulundu.
TRTErzurum Radyosu canlı yayınına katılan Rektör Coşkun; Bayburt Üniversitesinin gerçekleştirdiği çalışmalarla, ulusal ve uluslararası alanda ‘Bayburt Balı’nın tanıtımına yönelik faaliyetlerine devam ettiğini belirtti. Bayburt yaylalarının, iklim ve bitki örtüsünün arıcılık ve bal üretimi için oldukça elverişli olduğunu ve bu durumun da ‘Bayburt Balı’nın ayırt edici özellikleri olan renk, tat, koku, kıvam ve kimyasal özelliklerine olumlu etkide bulunduğunu ifade eden Rektör Coşkun, Bayburt Üniversitesi Arıcılık Araştırma, Geliştirme ve Uygulama Merkezi ile Demirözü Meslek Yüksekokulunda yürütülen modern uygulamalarla da bu özelliklerin korunması ve yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini ifade etti.
Yöredeki bal üreticilerine destek amacıyla gerçekleştirilen faaliyetlere de değinen Rektör Coşkun, organik arıcılığın geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasına yönelik Bayburt Üniversitesi tarafından birçok proje, panel, kurs ve akademik faaliyetler düzenlendiğini ifade etti. Bu tür faaliyetlere katılan bal üreticilerinin arıcılık ve bal üretiminde yüksek kazanç elde etmelerini sağlamak adına arı, kovan gibi arıcılık malzemelerinin dağıtımının da yapıldığını belirten Rektör Coşkun, aynı zamanda Bayburt Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı bünyesine kazandırılan birçok ekipman ile de üretilen balların daha sağlıklı analizlerinin yapılabilmesine yönelik faaliyetlerinde gerçekleştirildiğini dile getirdi.
‘Bayburt Balı’nı diğer ballardan ayıran özellikler nelerdir sorusuna ise; “Karadeniz Bölgesi ile Doğu Anadolu Bölgesi arasında yer alan Bayburt ovası 1400 ile 1750 metre rakımları arasında farklı düzlük ve ovalardan meydana gelmektedir. Bu ova ve düzlükler Bayburt balının ayırt edici özelliklerinden olan renk, tat, koku, kıvam ve kimyasal özelliklerini etkileyen birçok farklı bitki türünün yetişmesine olanak sağlamaktadır. Arıcılığa son derece elverişli olan bu coğrafi özelliklerle birlikte ve birçok endemik bitkininde yer aldığı Çoruh Nehri'nin bölgeye has florasının bulunması Bayburt ilinde üretilen balın kalitesini olumlu yönde etkilemektedir. Ayrıca, yaz aylarında bal arıları için çoğalma ve bal üretimi için uygun imkânların varlığı da arıcılık faaliyetleri için ve ‘Bayburt Balı’nın ayırt edici özellikleri bakımından önemli unsurlardır.” şeklinde cevap verdi. Rektör Coşkun, 'Bayburt Balı’nda tespit edilen değerlerin Anzer Balı ile çok benzer olduğunu da sözlerine ekledi.
Bayburt Balının tescil süreci ile ilgili değerlendirmelerde de bulunan Rektör Coşkun, 'Bayburt Balı’nın Bayburt Üniversitesi tarafından laboratuvar ortamında incelenmeye alındığını aktararak; “Alanında uzman arkadaşlarımız Bayburt’ta 67 çeşit çiçekten bal yapıldığını ve aynı zamanda bu çiçek çeşitliliğinin tıbbi ve aromatik bitkiler olduğunu tespit ettiler. Bunun üzerinde 'Bayburt Balı’nın diğer ballardan ayırt edici birçok özelliğinin olduğuna yönelik Türk Patent ve Marka Kurumuna müracaat ettik ve bir ay önce 'Bayburt Balı' üniversitemizin girişimleriyle tescillenmiş oldu.” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bayburt’ta "17 Ağustos Afetlere Hazırlık Haftası" etkinliği
YEREL HABERLER Bayburt’ta "17 Ağustos Afetlere Hazırlık Haftası" ...
Bayburt’ta uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
YEREL HABERLER Bayburt’ta uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
Doğum gününde karantinaya alınan Zübeyde´ye sağlıkçılardan sürpriz kutlama
YEREL HABERLER Doğum gününde karantinaya alınan Zübeyde´ye ...
Bayburt’un Çalıdere köyü karantinaya alındı
YEREL HABERLER Bayburt’un Çalıdere köyü karantinaya alındı
Manas köyü tarihinde ilk defa köy içi asfalt çalışması yapıldı
YEREL HABERLER Manas köyü tarihinde ilk defa köy içi asfalt ...
Bayburt Balında hasada başlandı Vali Cüneyt Epcim, Kitre köyünde bal sağımına katıldı
YEREL HABERLER Bayburt Balında hasada başlandı Vali Cüneyt Epcim, ...
Yolcu otobüsünün çarptığı boz ayı telef oldu
YEREL HABERLER Yolcu otobüsünün çarptığı boz ayı telef oldu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X