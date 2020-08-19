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Bayburt’ta esnaf ve vatandaşlara korona virüs tedbirleri hatırlatılıyor

İHA

Bayburt’ta esnaf ve vatandaşlara korona virüs tedbirleri hatırlatılıyor

İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi ile ülke genelinde “Sağlık İçin Hepimiz İçin” başlığıyla eş zamanlı gerçekleştirilen korona virüs tedbirleri denetimlerine devam ediliyor.
Denetimler kapsamında vatandaşlar salgın riskine karşı uyarılırken sosyal mesafe, maske kullanımı ve hijyen kurallarına yönelik bilgilendiriliyor. Denetimlere katılan ekipler tarafından ayrıca işletmelerin korona virüs tedbirlerine uygunluğu gözlemleniyor.
Vali Cüneyt Epcim, bu amaçla gerçekleştirilen denetimler kapsamında işyerlerini ziyaret etti. İşletme sahiplerinden kurallara riayet edilmesini isteyen Vali Epcim, salgınla mücadelede tedbirlerin hayati önemine değindi.
Vali Epcim, vatandaş desteği olmadan sürecin başarılı olamayacağına dikkat çekerek hassasiyet vurgusu yaptı.
Denetimlerde Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, İl Emniyet Müdürü Ayhan Bodur, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ramazan Yiğit, Bayburt Ziraat Odası Başkanı Abuzer Yıldırımtepe yer aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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