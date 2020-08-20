Bayburt’ta ekiplerden denetim

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Bayburt’ta zabıta, polis, sağlık ile çevre ve şehircilik ekiplerince korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında vatandaşların toplu olarak bulundukları kentte faaliyet gösteren kafe, lokanta, kahvehane ve çay ocaklarına yönelik denetim gerçekleştirildi.

Ekipler denetimlerinde korona virüs tedbirleri kapsamında gerekli uyarıları yaparak kurallara uymayanlar hakkında cezai işlem uygulanacağını belirttiler.

Öte yandan Bayburt Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler vatandaşlara da maske dağıtımı gerçekleştirdi.

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