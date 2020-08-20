Bayburt’ta ekiplerden denetim

Bayburt’ta zabıta, polis, sağlık ile çevre ve şehircilik ekiplerince korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında vatandaşların toplu olarak bulundukları kentte faaliyet gösteren kafe, lokanta, kahvehane ve çay ocaklarına yönelik denetim gerçekleştirildi.
Ekipler denetimlerinde korona virüs tedbirleri kapsamında gerekli uyarıları yaparak kurallara uymayanlar hakkında cezai işlem uygulanacağını belirttiler.
Öte yandan Bayburt Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler vatandaşlara da maske dağıtımı gerçekleştirdi.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Canlı Skor
-
İddaa
-
Süper Lig
-
1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.