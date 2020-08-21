Milletvekili Battal’dan Başkan Pekmezci’ye ziyaret

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AK Parti Bayburt Milletvekili Fetani Battal Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci’yi makamında ziyaret etti.

Bayburt’un güncel konularının konuşulduğu ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Pekmezci Milletvekili Battal’ı Bayburt Belediyesi’nde ağırlamaktan mutluluk duyduğunu belirterek Bayburt için el birliğiyle çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

Milletvekili Fetani Battal ise Başkan Hükmü Pekmezci’ye kendisine gösterdiği ilgi ve misafirperverlikten dolayı teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

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