Bayburt'ta pozitif vakaların evleri, güvenlik şeridiyle karantinaya alınıyor



Murat SÖYLEMEZ/BAYBURT,(DHA)BAYBURT´ta, koronavirüs vakası görülen evler, güvenlik şeridi çekilerek, karantinaya alınıyor. Evlerde yaşayanların ihtiyaçları da polis ekiplerince karşılanıyor.

Kentte koronavirüs vakalarının artması üzerine Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, denetimlerini arttırdı. İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri ile koordineli çalışan ekipler, pozitif vakaların yaşadığı evleri, güvenlik şeridi çekerek, karantiyana alıyor. Uygulamayla hastanelerdeki yoğunluğun azaltılması ve sağlık ekiplerinin işlerinin kolaylaştırılması hedefleniyor.

Düğün, nişan gibi organizasyonlarda da denetimlerini sürdüren polis ekipleri, vatandaşları maske, mesafe ve hijyen konularında uyarıyor.

Evinde karantinaya alınan Yunus Emre Telli, "Hastalığı iki gündür taşıyorum. Polis ekiplerimiz kapımıza, şerit çekti. Şeritler, kimse yaklaşmasın, geçmesin diye, yani kontrol amaçlı. Her şey sağlığımız için. Halimizden memnunuz. Allah devletimize zarar vermesin" dedi.

Evi karantinaya alınana Miraç Yanık da "Üç gün önce test yaptırmıştım, pozitif çıktı.Ambulansla gelip, beni aldılar. Kan tahlili verdim, temiz çıktı. Evde tedavi yöntemine geçtik. Polisler geldi önlem aldı. Bir ihtiyacımız olduğunda komşulardan ve polislerden rica ediyoruz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Bayburt

2020-08-26 16:41:47



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