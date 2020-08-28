69 yaşında hafızlık belgesi aldı

Bayburt’ta yaşayan iş adamı Recep Yumak, 69 yaşında hafızlığını ikmal ederek hafızlık belgesi almaya hak kazandı.
Diyanet İşleri Başkanlığınca açılan hafızlık tespit sınavına girerek başarılı olan Recep Yumak’a hafızlık belgesini Bayburt İl Müftüsü Hasan Başoğlu verdi. İl Müftüsü Başoğlu: “Kur’anı Kerimi kalbine yazarak belge almaya hak kazanan Recep Yumak Bey’i tebrik ediyorum. Allah kendisinden razı olsun. Azim ve gayretleri ile gençlere çok güzel bir örnek oldu. İlim öğrenmenin yaşının olmadığına bir kez daha şahit olduk.” açıklamasında bulundu.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.