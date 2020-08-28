Bayburt’un Saraycık köyü karantinaya alındı

İlk koronavirüs aşısı ona yapılmıştı! Haber var

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Bayburt’ta korona virüs tedbirleri kapsamında Saraycık köyü karantinaya alındı.

Bayburt İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararınca, Bayburt merkeze bağlı Saraycık köyü bugün itibariyle karantina alındı.

İkinci bir değerlendirmeye kadar köye giriş ve çıkışlar kısıtlandı.

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