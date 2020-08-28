Eli bıçaklı kocanın elinden kadını polisler kurtardı

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Bayburt’ta Saat Kulesi önünde kocası tarafından bıçak zoruyla rehin alınan kadını polisler kurtardı.

Olay, Saat Kulesi önünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, bilinmeyen sebepten ötürü bir şahıs eşine bıçak çekti. Şahıs elindeki bıçakla kendine zarar vererek, kolunu kesti. Etraftakilere tehdit savuran şahıs, olay yerine gelen polis ekipleri tarafından elinden bıçak alınarak etkisiz hale getirildi. Saldırgan şahıs, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

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