Bayburt Üniversitesi Spor Kulübü dart sporcuları 'Zafer Bayramı Dart Turnuvası'na katıldı

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Bayburt Üniversitesi Spor Kulübü Dart Sporcuları, Zafer Bayramı’nın 98. yılı münasebetiyle düzenlenen 'Zafer Bayramı Dart Turnuvası'na katıldı.

Türkiye Bocce Bowling ve Dart Fedarasyonu koordinesinde gerçekleştirilen 'Zafer Bayramı Dart Turnuvası'nda büyükler kategorisinde 18 sporcu yer aldı. Oldukça heyecanlı ve çekişmeli geçen turnuva, pandemi sürecinden dolayı uzaktan bağlantı yöntemiyle gerçekleştirildi.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98. yıldönümü kutlamaları çerçevesinde gerçekleştirilen turnuvaya Bayburt Üniversitesi Spor Kulübü Dart Sporcuları da katıldı. Bayburt Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Dart Salonundan online olarak turnuvaya katılan sporcular dereceye girmek için mücadele ettiler.

Turnuvada oldukça başarılı performanslar sergileyen Bayburt Üniversitesi sporcuları, üniversitenin kendilerine sunduğu birçok imkândan yararlanarak, yeni normalleşme sürecinde de dart, okçuluk ve bowling gibi çok fazla fiziki teması gerektirmeyen branşlarda çalışmalarını sürdürüyorlar.

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