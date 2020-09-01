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Bayburt’ta köy içi düzenleme ve asfalt çalışmalarına devam ediliyor. Tepetarla köyü ilk kez asfaltla buluştu.

Bayburt İl Özel İdaresi’nce yapılan çalışmalar neticesinde son olarak merkeze bağlı Tepetarla köyü, tarihinde ilk kez asfalta kavuştu. Çalışmalar kapsamında köy içi yolların tamamı asfaltla kaplandı. İhtiyaç duyulan kısımlarda ekipler tarafından düzenleme çalışmaları gerçekleştirildi.

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