Bayburt’ta trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Bayburt’ta minibüsün şarampole uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti 3 kişi de yaralandı.
Kaza, merkeze bağlı Mutlu köyü yolunda sabah saatlerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Yakup Kocabey idaresindeki 34 RFU 15 plakalı panelvan minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine şarampole uçtu. Kazada araç içerisindeki Mikail Kocabey hayatını kaybetti. Sürücüyle birlikte yaralanan toplam 3 kişide ambulanslarla Bayburt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.