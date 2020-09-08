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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

‘Resim Bölümlü Özel Yetenek Sınavı’ tamamlandı

İHA

‘Resim Bölümlü Özel Yetenek Sınavı’ tamamlandı

Bayburt Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi ‘Resim Bölümü Özel Yetenek Sınavı’ tamamlandı.
Bayburt Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi, 20202021 akademik yılında ilk defa öğrenci alımı yapacağı Resim Bölümü için gerçekleştirilen Özel Yetenek Sınavı’na Türkiye’nin değişik illerinden birçok aday müracaat etti. Belirli gruplar halinde resim atölyelerine alınan öğrenciler belirlenen kontenjanlara yerleşebilmek için özel yetenek sınavında hünerlerini sergilediler.
Bayburt Üniversitesi Bâbertî Külliyesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Resim Atölyelerinde iki aşamada gerçekleştirilen ‘Resim Bölümü Özel Yetenek Sınavı’nda, adayların yeteneklerini ölçmeye yönelik imgesel çalışmalar gerçekleştirildi.
Aday öğrencilerin çalışmaları sınav jürisi tarafından, ilk aşamada canlı modelden desen çalışması; ikinci aşamada ise kompozisyon, mekân ilişkisi, konuya uygunluk, özgünlükhayal gücü açısından değerlendirildi. Yapılan değerlendirilmeler neticesinde kayıt yaptırmaya hak kazanan adaylar belirlendi.
Sanat ve Tasarım Fakültesi Resim Bölümü Özel Yetenek Sınavı pandemi sürecine uygun olarak ve gerekli tüm tedbirler alınarak, titiz bir şekilde yapıldığını ifade eden Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, kazanan adayların Bayburt Üniversitesinde başarılı ve mutlu dönemler geçireceklerini belirterek kendilerine başarılar diledi. Bayburt Üniversitesinin, gerçekleştirdiği birçok akademik ve sanatsal çalışmasıyla, şehirsanat ilişkisinin gelişmesine önemli katkılar sunduğunu belirten Rektör Coşkun, Sanat ve Tasarım Fakültesi tarafından da şehrin tarihi ve kültürel kimliğine uygun akademik çalışmaların devam edeceğini vurguladı.

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