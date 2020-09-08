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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Pekmezci’den tarhun ürünlerine destek

İHA

Bayburt mutfağının vazgeçilmezi olan tarhun (darğun) otundan değişik ürünler üreterek piyasaya sunan işletme sahipleri Soner Erdoğ, Muhammed Paşaoğlu ve Hakan Paşaoğlu makamında ziyaret ettikleri Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci'ye tarhun ürünlerini takdim ettiler.

Başkan Pekmezci’den tarhun ürünlerine destek

Bayburt mutfağının vazgeçilmezi olan tarhun (darğun) otundan değişik ürünler üreterek piyasaya sunan işletme sahipleri Soner Erdoğ, Muhammed Paşaoğlu ve Hakan Paşaoğlu makamında ziyaret ettikleri Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci’ye tarhun ürünlerini takdim ettiler.
Kendine has aroma ve kokusuyla Bayburt mutfağının vazgeçilmezi olarak gösterilen, sindirim ve sinir sistemi problemlerinin tedavisi başta olmak üzere antiseptik özelliğiyle de tıbbın birçok alanında yararlanılan tarhun (darğun) otunun üretime kazandırılmasından son derece memnun olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, girişimlerinden dolayı işletme sahiplerini tebrik etti. Bayburt'a has bir markayla üretilen tarhun ürünlerinin raflarda yer almasının çok önemli olduğuna dikkat çeken Başkan Pekmezci, işletme sahiplerine her türlü desteği vereceğini bildirdi ve çalışmalarında başarılar diledi.
Kentte yemeklere lezzet katması amacıyla kullanılan tarhundan ürettikleri lokum, sade çay, limonlu çay, ballı macun ve tarhun baharatından oluşan mamulleri Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci’ye takdim eden işletme sahipleri, amaçlarının Bayburt’a bir marka kazandırarak hem istihdama katkıda bulunmak hem de çiftçilere alternatif bir gelir kaynağı oluşturmak olduğunu söylediler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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