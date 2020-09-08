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Kenan Yavuz Etnografya Müzesi pandemi sürecinde 8 bin ziyaretçiye ulaştı Müzenin konaklama ihtiyacı ‘Loru Han’ ile çözülecek

İHA

Kenan Yavuz Etnografya Müzesi pandemi sürecinde 8 bin ziyaretçiye ulaştı Müzenin konaklama ihtiyacı ‘Loru Han’ ile çözülecek

Pandemi sürecinde 8 bin kişi tarafından ziyaret edilen Bayburt’taki Kenan Yavuz Etnografya Müzesinin konaklama ihtiyacı ‘Loru Han’ ile çözülecek.
Fiziksel büyümesinin sonuna gelen Kenan Yavuz Etnoğrafya Müzesi, konaklama sorununu da çözüyor. Kentlerin ekonomik ve kültürel hayatlarında önemli izleri bulunan ve günümüzde artık yerini otellere bırakan han kültürü, Kenan Yavuz Etnoğrafya müzesinde Selçuklu mimarisine uygun bir şekilde yapılacak Loru Han ile yaşayacak.
Müzenin kurucusu iş adamı Kenan Yavuz, danışma kurulu ile yapılan toplantılar sonrası konaklama ihtiyacını gidermek için düşünülen han projesi fikrinin ortaya çıktığını ve yerinin belirlenerek, inşaata başlandığını ifade etti.
Ekim ayına kadar inşaatın büyük bir bölümünü tamamlayacaklarını ifade eden Yavuz, önümüzdeki turizm sezonuna Loru Han’ın faaliyette olacağını kaydetti.
"Yapılacak müze otelin taşları çevre köylerden ve dağlardan toplanacak"
Müzenin binalarında kullanılan taşların civar köylerden ve dağlardan toplandığının altını çizen Kenan Yavuz, inşaatına başlanan hanın taşlarının da yine çevre köylerden ve dağlardan toplanarak yapılacağını söyledi. Müzenin bulunduğu Beşpınar köyünün eski isminin 'Yukarı Loru' oluşundan esinlenerek otel müzeye de 'Loruhan' adının verileceğini vurgulayan Yavuz, "Müzemizde ki etnografik izlerin, hanın isminde de devam etmesini istedik. Bu yüzden köyümüzün ismi olan Yukarı Loru ismini 'Loruhan' şeklinde müze otelimizde kullanmayı uygun gördük" dedi.
"Selçuklu mimarisini ön plana çıkaracağız"
Müze otelin ortasının Selçuklu mimarisinde de olduğu gibi avlulu olacağını kaydeden Yavuz, "Restoranıyla beraber yaklaşık 10 odamız olacak. Geniş bir bahçesi olacak, yapılacak hanımızı da müze otel olarak inşa edeceğiz" şeklinde konuştu.
Yavuz, inşaatın ekim ayı sonunda biteceğini, gelecek yıl turizm sezonuna yetiştirileceğini, 2021 yılının haziran ayında da açılışının yapılarak ziyaretçisiyle buluşacağını dile getirdi.

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