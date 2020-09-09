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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türkiye genelinde müze sayısı 2019 yılında yüzde 3,5 artarak 467 oldu

İHA

Türkiye genelinde müze sayısı 2019 yılında yüzde 3,5 artarak 467 oldu

Türkiye genelinde müze sayısı 2019 yılında 16 artarak 467'ye ulaştı. Bunların 199 tanesi Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde, 268 tanesi ise özel müze kategorisinde yer aldı.
Bakanlığa bağlı müzelerdeki eser sayısı yüzde 2,2 azaldı
Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı müzelerdeki eser sayısı, 2019 yılında 2018 yılına göre yüzde 2,2 azalarak 3 milyon 263 bin 251 oldu.
Bakanlığa bağlı müze ve ören yeri ziyaretçi sayısı yüzde 24,4 arttı
Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı müze ve ören yeri ziyaretçi sayısı, 2019 yılında 2018 yılına göre yüzde 24,4 artarak 35 milyon 48 bin 417 oldu.
Bakanlığa bağlı ücretli müze ve ören yerlerinin ziyaretçi sayısı yüzde 18,2 arttı
Türkiye'de 2019 yılında Bakanlığa bağlı ücretli müze ve ören yerlerini ziyaret edenlerin sayısı bir önceki yıla göre yüzde 18,2 arttı. Bakanlığa bağlı ücretli müze ve ören yerlerini ziyaret edenlerin sayısı 2019 yılında 21 milyon 873 bin 822 ziyaretçi ve toplam ziyaretçiler içindeki payı yüzde 62,4 oldu. Ücret ödenmeyen müze ve ören yerlerini 2019 yılında ziyaret edenlerin sayısı 13 milyon 174 bin 595 ziyaretçi ve toplam ziyaretçiler içindeki payı yüzde 37,6 oldu.
Özel müzelerde mevcut eser sayısı yüzde 3,1 arttı
Özel müzelerde mevcut eser sayısı, 2019 yılında 2018 yılına göre yüzde 3,1 artarak 408 bin 649 oldu.
Özel müze ziyaretçi sayısı yüzde 30,3 arttı
Özel müze ziyaretçi sayısı, 2019 yılında 2018 yılına göre yüzde 30,3 artarak 16 milyon 258 bin 132 oldu.
Müzelerin sorumluluğu altındaki taşınmaz kültür varlıkları yüzde 4,0 arttı
Müzelerin sorumluluğundaki taşınmaz kültür varlıklarının sayısı 2019 yılında 2018 yılına göre yüzde 4,0 artarak 113 bin 137 oldu. Müzelerin sorumluluğu altında yer alan taşınmaz kültür varlıklarının en çok bulunduğu il 32 bin 68 ile İstanbul olurken, 7 bin 393 taşınmaz kültür varlığı ile İzmir, 4 bin 585 taşınmaz kültür varlığı ile Muğla ve 4 bin 422 taşınmaz kültür varlığı ile Bursa takip eden iller oldu.
Tabiat parkı sayısı yüzde 1,6 arttı
Milli parkların sayısı 2019 yılında 2018 yılına göre değişmezken, tabiat parkı sayısı yüzde 1,6 arttı. Aynı dönemde tabiat parkı alanı yüzde 0,4 arttı. 2019 yılında tabiat parkı sayısı 247'ye yükselirken, tabiat parkı alanı ise 106 bin 836 hektara yükseldi.
Tabiat anıtı alanları yüzde 25,4 arttı
Tabiat anıtı sayısı 2019 yılında bir önceki yıla göre yüzde 3,6 artarak 116 oldu. Tabiat anıtı alanı ise yüzde 25,4 artarak 9 bin 390 hektar oldu.

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