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Toplu taşıma araçlarına yönelik ayakta yolcu denetimi

İHA

Bayburt'ta korona virüs (Covit19) tedbirleri kapsamında zabıta ekipleri tarafından şehir içi toplu taşıma araçlarına yönelik maske ve yolcu sayısı denetimi yapıldı.

Toplu taşıma araçlarına yönelik ayakta yolcu denetimi

Bayburt’ta korona virüs (Covit19) tedbirleri kapsamında zabıta ekipleri tarafından şehir içi toplu taşıma araçlarına yönelik maske ve yolcu sayısı denetimi yapıldı.
Denetlemelerde durdurulan dolmuşlarda ayakta yolcu olup olmadığı, yolcuların maske takıp takmadıkları ve dezenfekte olup olmadığı kontrol edildi. Çok sayıda aracın denetlendiği uygulamada dolmuşçu esnafı ve halk otobüsleri şoförlerinin kurallara genel anlamda uydukları gözlendi.
Uygulamadan dolayı memnuniyetlerini dile getiren şoför ve yolcular korona virüsle mücadele kapsamında yerinde bir uygulama olduğunu kaydettiler.
Öte yandan Zabıta Müdürlüğü ekipleri İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda HES kodu olmadan yolcu taşınmaması konusunda da kentteki seyahat firmalarına uyarılarda bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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