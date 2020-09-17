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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Teknik direktör Ali Nail Durmuş’tan sezon öncesi açıklamalar

İHA

Teknik direktör Ali Nail Durmuş’tan sezon öncesi açıklamalar

Bayburt Özel İdarespor teknik direktörü Ali Nail Durmuş, sezonun başlamasına sayılı günler kala takımla ilgili açıklamalar yaptı.
Bayburt Özel İdarespor’un transfer yasağı olması ve yeni bir takımın kurulma aşamasındaki yoğun çalışmalarından dolayı bu güne kadar basına detaylı bir açıklamayı ilk kez yapma imkanı bulduğunu ifade eden Bayburt Özel İdarespor teknik direktörü Ali Nail Durmuş, süreç içerisinde yaşanan gelişmeleri anlattı.
Yeni bir kadro oluşturduklarını ve geçen yıldan kalan hiçbir futbolcunun takımda olmadığını kaydeden Durmuş şunları söyledi:
“ Liglere verilen 6 aylık bir aradan sonra yeni bir kadro ile resmi bir lig maçına çıkacak olmanın sıkıntılarını yaşıyoruz açıkçası. Sezon başında yaşanan transfer yasağının olması ve bu durumun ortadan kaldırılması için verilen mücadele süresince futbolcu arkadaşlarımızla birlikte olumsuzluklar yaşamış olduk. Neticede yasak kalkınca kulübün bütçesine uygun anlaştığımız futbolcuları transfer etmeye çalıştık. Bunların dışında birkaç transfer için yeni girişimlerimiz oldu ancak benzer sıkıntılar yaşanmaya başlandı. Takımla birlete çalışmalarını devam ettiren 5 futbolcumuzun transfer işlemlerinde sorunlar yaşıyoruz. Kulüp başkanımız cuma gününe kadar sorunu halledeceğini söyledi. Ben takımla ilk görüşmeleri yaptığımda kulüp başkanımız Tamer bey bana, kulübün yüklü bir borcu olduğunu, bunun dışında transfer yasağı bulunduğunu, düşük bir bütçe ile ligde düşme tehlikesi yaşanmayacak bir takımla bu sene sezonu bitirmek istediklerini, gelecek sezon ise güçlü bir takımla hedefe oynayan bir takım amaçladıklarını söyledi. Bende bu konuşmalar sonrasında görev almayı kabul ettim. Geldiğim günden bu güne kadar yaptığımız antrenman sayısı uyguladığımız yöntem ve metot itibariyle antrenman anlamında verimli bir süreç geçirmiş olduk. Ben kendi adıma ve oyuncularım adına şunu söyleyebilirim, en sorunsuz bir kulüp olarak bir arada çalıştık. Dolayısıyla takımın fiziksel ve zihinsel anlamda bununla birlikte taktik ve psikolojik anlamda maç oynamaya hazır olduğunu söyleyebilirim. İlk haftaları en az kayıpla atlatarak alabileceğimiz maksimum puanları alarak lige öyle başlamak istiyoruz. İki yıldır aynı kadroyla oynayan Elazığ spor gibi bir takımı ile sezonun açılış maçına çıkacağız. Kolay bir maç olmayacağını biliyoruz. Maçı kazanmamız için ciddi anlamda çok mücadele etmemiz gerekecek. İlk maçlar her takım için sürpriz sonuçlarla bitebilir. Bizler sorunlarımızı saha dışında bırakarak sahada en iyi bir şekilde mücadele etmeye çalışacağız. Eksiklerimiz var ama kadromuz Elazığ maçına hazır. Maçın sonucu hakkında bir şey söylemek şimdiden yanlış olur. Ama maçın sonuna kadar sahada mücadele eden koşan ve teslim olmayan, kazanmak adına her şeyini ortaya koyan bir takımın sözünü verebilirim. Her takım adına kazasız bir sezon olmasını temenni ediyorum”

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