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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bayburt Üniversitesi ön lisans ve lisans eğitim-öğretim yönetmeliğinde değişiklik

İHA

Bayburt Üniversitesi ön lisans ve lisans eğitim-öğretim yönetmeliğinde değişiklik

Bayburt Üniversitesi ön lisans ve lisans eğitimöğretim yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik Resmi Gazetede yayımlandı.
Konuyla ilgili Resmi Gazetede şu bilgilere yer verildi:
“Bayburt Üniversitesi ön lisans ve lisans eğitimöğretim yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik.
MADDE 1 4/5/2012 tarihli ve 28282 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bayburt Üniversitesi ön lisans ve lisans eğitimöğretim yönetmeliğinin 5. maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Bir eğitimöğretim yılı; güz yarıyılı ve bahar yarıyılı olmak üzere iki yarıyıldan oluşur. Her bir yarıyıl; on dört hafta olarak düzenlenir. Ara sınav ile yarıyıl sonu sınavları bu sürenin dışındadır. Eğitimöğretim yılı ve ilgili diğer faaliyetlerin başlama ve bitiş tarihleri, Senato tarafından belirlenen akademik takvim ile duyurulur.”
MADDE 2 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 Bu Yönetmelik hükümlerini Bayburt Üniversitesi Rektörü yürütür.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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