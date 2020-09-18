Gelecek Partisi, Kurucular Kurulu üyesi istifa etti

Murat SÖYLEMEZ/BAYBURT, (DHA) GELECEK Partisi Kurucular Kurulu'nda yer alan Hakan Kobal, partideki tüm görevlerinden istifa ettiğini açıkladı.
Eski Başbakanlardan Ahmet Davutoğlu başkanlığında kurulan Gelecek Partisi'nin, 150 kişilik kurucular kurulunda yer alan, Hakan Kobal, partideki tüm görevlerinden istifa ettiğini açıkladı. İki dönem AK Parti Bayburt İl Başkanlığı görevini üstlenen Kobal, aldığı kararla ilgili sosyal medya hesaplarından açıklama yaptı. Kobal, "Gelecek Partisi'nde bulunmuş olduğum görevlerden bugün itibariyle istifa ediyorum. Allah hakkımızda hayırlısını nasip etsin" ifadelerine yer verdi.
DHA-Genel Türkiye-Bayburt Murat SÖYLEMEZ
2020-09-18 16:48:28
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