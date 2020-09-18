Bayburt Ağır Ceza ve Sulh Ceza Hakimliğince aranan 2 FETÖ şüphelisi hücre evinde yakalandı

Bayburt Ağır Ceza Mahkemesi ve Sulh Ceza Hakimliğince aranan iki FETÖ/PDY şüphelisi düzenlenen operasyonla Antalya’da hücre evinde yakalandı.

FETÖ/PDY silahlı terör örgütü tarafından kullanılan Kripto Haberleşme Programı Bylock kullanıcısı olan ve Bayburt Ağır Ceza Mahkemesince "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hakkında aranma kaydı bulunan İ.D. ile Bayburt Sulh Ceza Hakimliğince "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hakkında aranma kaydı bulunan Z.D. Antalya’nın Alanya ve Kepez ilçelerinde bulunan iki farklı hücre evinde yakalandı.

Yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ile 1 adet sahte kimlik ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler haklarında yapılan işlemlerin ardından Cumhuriyet Savcılığına sevk edileceği öğrenildi.

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