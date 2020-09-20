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Bayburt Özel İdare Spor - Elazığspor maçı Covid-19 tedbirleri kapsamında ileri bir tarihe ertelendi

İHA

Bayburt Özel İdare Spor - Elazığspor maçı Covid-19 tedbirleri kapsamında ileri bir tarihe ertelendi

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Bayburt Özel İdare Spor ile Elazığspor arasında bugün oynanacak karşılaşma, korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında ileri bir tarihe ertelendi.
Bayburt Özel İdare Sporda 15 futbolcu, 3 antrenör ve 3 kulüp çalışanı ile birer yönetici, masör ve malzemeci olmak üzere toplam 24 kişinin Covid19 testinin pozitif çıkması üzerine maçın ertelenmesi için talepte bulunulmuştu.
Bunun üzerine Türkiye Futbol Federasyonu maçı ileri bir tarihe erteleyerek, şu açıklama yapıldı:
“Pazar günü saat 15.00'de Bayburt Genç Osman Stadı'nda oynanması gereken Bayburt Özel İdare Spor Elazığspor Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup müsabakası, Bayburt İl Özel İdare Spor Kulübünün Covid19 PCR testleri sonucunda, sonuçları negatif olan oyuncu sayısının Covid19 salgını nedeniyle müsabakalarda uygulanacak tedbirlere ilişkin talimatın 7. maddesinin 8. fıkrasında belirtilen sayının altına düşmüş olması nedeniyle federasyonumuz tarafından ileri bir tarihe ertelenmiştir."

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