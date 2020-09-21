Başkan Pekmezci, Kenan Yavuz Etnografya Müzesini ziyaret etti

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Başkan Yardımcısı Süreyya Türkmenliyle birlikte Kenan Yavuz Etnografya Müzesini ziyaret etti.
Başkan Pekmezci ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, “Kenan Yavuz Etnoğrafya Müzesi hayata geçirilerek, şehrimiz kültür ve turizmine zenginlik katmıştır. Yarınlarımıza geçmişi anlatacak bir müze oluşturulmasında büyük emeği olan işadamı Kenan Yavuz ve eşi Serpil Yavuz’a teşekkür ederim” dedi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.