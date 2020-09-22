Dünyanın en tehlikeli yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı

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Dünyanın en tehlikeli yollarından biri olarak gösterilen Bayburt ile Trabzon’un Çaykara ilçesi arasında bulunan Soğanlı geçidinde meydana gelen heyelan nedeniyle yol trafiğe kapandı.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor. Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, OfÇaykaraBayburt yolunun 63. kilometresindeki Soğanlı geçidinin heyelan sebebiyle yolun trafiğe kapandığı bildirildi. Bu kesimde ulaşımın 4865. kilometrelerde bulunan servis yolundan tek şerit halinde kontrollü sağlandığı kaydedildi.

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