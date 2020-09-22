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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bayburt’ta silajlık mısır hasadına başlandı

İHA

Bayburt’ta silajlık mısır hasadına başlandı

Bayburt’ta silajlık mısır hasadına başlandı. Vali Cüneyt Epcim ile Milletvekili Fetani Battal, Demirözü’nde silajlık mısır hasadına katıldı.
Geniş tarım alanları ve korunmuş toprak yapısıyla organik üretimin önemli merkezlerinden biri olan Bayburt’ta çiftçiler silajlık mısır hasadına başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın telekonferans yöntemiyle geçtiğimiz aylarda açılışını gerçekleştirdiği Demirözü Barajı Sulaması sağladığı verim artışıyla çiftçilerin yüzünü güldürdü.
Vali Epcim ve Milletvekili Battal hasat başlangıcı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte çiftçilerin sevincine ortak oldu.
Vali Epcim, burada yaptığı açıklamada bereketli bir hasat sezonu dileyerek çiftçilerin gurur ve mutluluklarına ortak olduklarını söyledi. Demirözü Barajı Sulaması’nın Bayburt’un en önemli projelerinden biri olduğunu kaydeden Vali Epcim, “ 239 milyonluk devasa bir proje. Bu proje kapsamında bu yılın ilk hasadını burada yapıyoruz. Bunun mutluluğu içerisindeyiz.” dedi.
Haziran ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın telekonferans yöntemiyle katıldığı törende proje açılışının yapıldığını anımsatan Vali Epcim, “Bugün ne mutlu bizlere ki; silajlık mısır noktasında bir başarı sağlandı. Bugün bu hasadı yapıyoruz ve diyoruz ki; bundan sonra 113 bin dekarlık tarım alanı bu sulama sayesinde silajlık mısır, fasulye, fiğ ve yonca gibi bitkisel ürün çeşitliliğini sağlayacak. Böylelikle bir başarıya imza atılmış olacak. Bunun mutluluğu içerisindeyiz. Üreticimizi tebrik ve takdir ediyoruz.” ifadelerini kullandı.
Vali Epcim, projenin hayata geçirilmesine yönelik destekleri dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere emeği geçenlere teşekkür etti.
Milletvekili Battal ise hasat sezonu dolayısıyla çiftçileri tebrik etti. Mısırın hayvancılık sektöründe önemli bir ekonomik değere sahip olduğunu ifade eden Milletvekili Battal, “Bayburt olarak 15 20 yıldır Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’müzün organizasyonunda çeşitli tohumların denenmesi sonrasında böyle bir neticeye ulaştık. Bu bizim için çok sevindirici bir hadise. Dolayısıyla Demirözü sulama havzasının her noktasında hayvan yemi olarak mısırın yetiştirilebilir hale gelmesi bizim ve Bayburt için çok önemli bir husus. Bu hususu sevince dönüşmüş bir halde yaşıyor olmamızın şükrünü ve teşekkürünü sunmak zorundayız. Emeği geçen, bu topraklara alın terini bırakan ve bu emeğin karşılığında ülkemizin ekonomisine değer katan her çiftçimizi ayrı ayrı tebrik ediyorum. Hayırlı olmasını diliyorum.” şeklinde konuştu.
Vali Epcim ile Milletvekili Battal etkinliğin ardından boyu 3 metreyi bulan mısır başakları arasında hatıra fotoğrafı çektirdi.
Etkinliğe Demirözü Kaymakamı Engin Tok, Tarım ve Orman İl Müdürü Selami Ersen, çiftçiler ile ilgili kurum temsilcileri katıldı.

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