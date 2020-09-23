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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bayburt’ta pandemi sürecinde 102 öğrenci hafız oldu

İHA

Bayburt’ta pandemi sürecinde 102 öğrenci hafız oldu

Bayburt İl Müftülüğüne bağlı 4 erkek 2 kız yatılı hafızlık Kur’an kursunda pandemi sürecinde 102 öğrenci hafız oldu. Bunlardan 54 öğrenci hafızlık belgelerini alarak mezun oldu. 48 kişi ise hafızlıklarını tekrar ederek bir sonraki Hafızlık tespit sınavına hazırlanıyorlar.
“50 yıldır hiç ara vermeden hafız yetiştiren Kur’an kursumuz var”
Konu ile ilgili İHA’ya açıklama yapan İl Müftüsü Hasan Başoğlu, “Bayburt’la gurur duyuyoruz. Bayburt halkı bir yandan maddi destekleriyle Kur’an kursu inşa ediyor; bir yandan da manevi destek vererek evlatlarını Kur’an kurslarımıza emanet ediyor. Bu şekilde kıymetli evlatlarımız, sahih dini bilgiyi en sağlam kaynaktan öğrenmiş oluyor. Elli yıldır Bayburt’a hizmet veren Oruçbeyli Kur’an kursu hiç durmadan ilk günkü şevkle hafız yetiştiriyor. Bu Kursumuzda pandemi sürecinde 31 öğrencimiz hafızlığını tamamladı. Bunlardan 20 tanesi hafızlık belgelerini aldı” dedi.
Pandemi sona erince hafız sayısının daha da artacağını kaydeden Başoğlu, “2019 yılında hizmete açılan Danişment Kız Kur’an kursumuz da ilk meyvelerini vermeye başladı. 25 öğrencinin hafızlığını tamamladığı kursumuzdan 9 öğrenci belgelerini alarak mezun oldu. Bu süreçte Arpalı Zakire Hanım Kız Kuran Kursu’nda 20, Kaleardı Merkez Kur’an Kursu’nda 16, Adabaşı Kıyasi Şentürk Kur’an Kursu’nda 10 öğrencimiz, toplamda 102 öğrencimiz hafız oldu. İnşallah pandemi sona erince bu sayıyı kat kat artıracağız.
Son iki yılda 120 öğrenci kapasiteli Danişment Yatılı Kız Kur’an Kursu’nu ve 60 Öğrenci kapasiteli Zinnet Taştan Yatılı Erkek Kur’an Kursu’nu hizmete açtık. 120 yatak kapasiteli Kaleardı Merkez Kursu Pansiyonunun kaba inşaatı büyük ölçüde tamamlandı. Yardım sever halkımızın destekleriyle en yakın zamanda ince işçiliklerini de bitirerek hizmete açmaya gayret ediyoruz. Böylelikle hem Bayburt’a yüksek standartlara sahip bir Kur’an kursu kazandırmış olacağız hem de kurslarımızın kapasitesini yükselterek daha fazla hafız yetiştireceğiz. Bu vesile ile Kur’an kurslarımıza maddi destek veren hayır sahiplerine teşekkür ediyorum. Allah yardımlarını makbul eylesin. Bu süreçte özveri ile çalışan Kur’an kursu hocalarımızı, titizlikle öğrencilerini takip eden velilerimizi ve kıymetli öğrencilerimizi tebrik ediyorum.” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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