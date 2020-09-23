Bayburt’ta uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan yol uygulamaların da bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken 6 şüpheli gözaltına alındı.

Konuyla ilgili emniyetten yapılan açıklamada, "Y. A ve E.U. isimli şahısların bulunduğu araç uygulama noktasında durduruldu. Yapılan aramalarda sol farın motor içinde kalan kısmında zulalanmış bir miktar kubar esrar maddesi bulundu. Durdurulan yolcu minibüsünde yapılan aramalarda ise, N.Ç. isimli şahsın oturduğu koltuk ile aracın döşemesi arasına sıkıştırdığı bir miktar toz esrar maddesi ele geçirildi. S.D., O.K. ve M.D. isimli şahısların bulunduğu araçlarda yapılan aramalar sonucu bir miktar tütünle karışık esrar maddesi ele geçirildi. Adı geçen şahıslar hakkında adli işlemler sürdürülmektedir. Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan, kullanan, nakleden, bu suçları işleyerek haksız kazanç elde eden, geleceğimiz olan çocuklarımızı ve gençlerimizi zehirlemeye çalışan şüpheliler ile mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir” denildi.

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