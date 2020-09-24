Kop tünelinde patlama, yaralılar var

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BayburtErzurum karayolu üzerindeki Kop tünelinde patlama meydana geldi. 10’a yakın yaralının olduğu belirtilen bölgeye ambulanslar sevk edildi.

Edinilen ilk bilgilere göre, Kop tünelinde su boşaltma çalışması yapıldığı sırada gaz sıkışmasından dolayı bir patlama meydana geldi. Olay yerine Aşkale ve Bayburt’tan ambulanslar sevk edildi. Bölgede 10’a yakın yaralı olduğu öğrenildi.

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