Kop Dağı Tüneli´nde patlama sonrası göçük; işçiler mahsur (1)



Murat SÖYLEMEZUğur AYDIN /BAYBURT, (DHA)BAYBURTErzurum karayolunda Kop Dağı'nda yapımı süren çift tüplü tünelde, bilinmeyen nedenle patlama sonrası göçük meydana geldi. Göçüğün ardından tünel içerisinde mahsur kalan işçilere ulaşmak için arama kurtarma ekiplerince çalışma başlatıldı.

Tarihi İpek Yolu üzerinde yer alan ve Doğu Anadolu Bölgesi'ni, Karadeniz'e bağlayacak olan Kop Dağı Tüneli´ndeki yapım çalışmaları sırasında akşam saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle göçük meydana geldi. Patlatma sonrası meydana gelen göçük nedeniyle bazı işçiler, tünel içerisinde mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin, mahsur kalan işçilere ulaşmak için arama kurtarma ekiplerince çalışma başlattığı belirtildi.DHA-Genel Türkiye-Bayburt

2020-09-24 16:50:36



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