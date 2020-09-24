Kop Dağı Tüneli´nde patlama sonrası göçük; 8 işçi kurtarıldı (2)

MAHSUR 8 İŞÇİ KURTARILDI
BayburtErzurum kara yolunda Kop Dağı'nda yapımı süren çift tüplü tünelde, bilinmeyen nedenle patlama sonrası meydana gelen göçükte mahsur kalan 8 işçi, AFAD ekiplerince kurtarıldı. Yaralı işçiler, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Bayburt Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. AFAD yetkilileri tünelde mahsur kalan başka işçi olmadığını açıkladı. DHA-Genel Türkiye-Bayburt Murat SÖYLEMEZ-Uğur AYDIN
2020-09-24 17:12:48
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