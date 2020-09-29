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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

TÜRSAB heyeti Bayburt’u gezdi

İHA

TÜRSAB heyeti Bayburt’u gezdi

TÜRSAB Doğu Karadeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Volkan Kantarcı ve beraberindeki acenta yetkilileri Bayburt’a bir ziyarette bulundu.
Bayburt İl Kültür ve Turizm Müdürü Bekir Kurtoğlu tarafından karşılanan ve ağırlanan heyetin ilk ziyaret yeri tarihi İpek Yolu güzergahında stratejik noktada olduğu için yüzyıllarca güvenilir üs olarak tercih edilen Bayburt Kalesi oldu. Geçmişi milattan önce üç binlere dayanan ve Anadolu Selçuklu Devleti döneminde, üzerine yapılan çini süslemeleri dolayısıyla ‘Çini Maçin’ ismiyle de anılan tarihi Bayburt Kalesi’ni ziyaret eden heyet, şehir turu ve Ulu Cami ziyaretlerinin ardından Demirözü ilçesindeki Bagaj Gölü’nü gidip, piknik, mesire alanları ve sosyal tesisleri görüp, bin 700 metre rakımda tekne turu yapmanın keyfini çıkarttı.
Öğle yemeğinde Kenan Yavuz Kültür Vakfı Başkanı ve Etnografya Müzesi kurucusu olan Kenan Yavuz’un misafiri olan heyet, Bayburt Valisi Cüneyt Epcim’in katılımıyla 8 bin metrekare alan üzerine kurulu yöresel bir kültür kompleksi olan Etnografya Müzesi’ni ziyaret etti.
Ziyareti değerlendiren TÜRSAB Bölge Başkanı Volkan Kantarcı, ‘’Pademi dolayısıyla ötelemiş olduğumuz programlarımızdan bölgemizdekilerini, belli aralıklarla gerekli tedbirleri alarak seyahat acentalarımızla birlikte gerçekleştirdik. Oldukça verimli geçen Bayburt programımızda bizleri ağırlayan ve eşlik eden Bayburt Valimiz Cüneyt Epcim bey ile İl Kültür ve Turizm Müdürümüz Bekir Kurtoğlu beye teşekkür ederiz. Oldukça verimli bir program gerçekleştirdik, tüm katılımcılılar keyif aldı, bolca sohbet etme ve turizm konuşma imkanımız oldu. Bu ziyaretlerimizle seyahat acentalarımızın bölgemizin tarihi, doğal ve turistik güzelliklerini çok daha iyi tanımalarına ve tanıtmalarına katkıda bulunurken, son dönem Bayburt’umuzda turizm alanında yapılan çalışmaları görmelerini de sağladık. Önümüzdeki haftalarda bölgemizin diğer illerindeki seyahat acentalarımız ve profesyonel turist rehberlerimiz için de Bayburt programı gerçekleştireceğiz’’ dedi.
Programın sonunda Volkan Kantarcı başkanlığındaki TÜRSAB heyeti, Bayburt ve bölge turizmine verdiği ciddi katkılardan dolayı İl Kültür ve Turizm Müdürü Bekir Kurtoğlu’na plaket taktim edip, teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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