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Türk Patent Birimi artık Bayburt Üniversitesinde: Birimin ilk faaliyeti online seminer oldu

İHA

Türk Patent Birimi artık Bayburt Üniversitesinde: Birimin ilk faaliyeti online seminer oldu

Türk Patent ve Marka Kurumu ve Bayburt Üniversitesi iş birliği ile “Sınai Mülkiyet Hakları Temel Düzey Online Eğitim Semineri” düzenlendi.
Bayburt Üniversitesi bünyesinde yakın zamanda faaliyetlerine başlayan ‘TÜRKPATENT Bilgi, Doküman Birimi’ tarafından gerçekleştirilen eğitim seminerinin açılış konuşmaları Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Habib Asan ve Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun tarafından yapıldı.
TÜRKPATENT Başkanı Prof. Dr. Habib Asan gerçekleştirdiği açılış konuşmasında; “Ülke genelinde olduğu gibi Bayburt’tan da patent, marka ve coğrafi işaret noktasında başvurular olduğuna değindi. Prof. Dr. Asan; “Bu başvurulardan önemli bir kısmı Bayburt Üniversitesi tarafından gerçekleştirildi. Bayburt Üniversitesi tarafından yapılan ve başvuru işlemleri Sayın Rektör Coşkun tarafından bizzat takip edilen ‘Bayburt Ehramı’ ve 'Bayburt Balı’nın coğrafi işaret başvuruları yakın zamanda sonuçlandı. Bu kapsamda Bayburt’a özgü bu iki önemli ürünümüze coğrafi işaret tescil belgesi verdik.” dedi.
Bundan sonraki başvurularda da gereken destekleri sağlayacaklarını dile getiren Prof. Dr. Asan, Türk Patent ve Marka Kurumu ve Bayburt Üniversitesi iş birliği ile gerçekleştirilen “Sınai Mülkiyet Hakları Temel Düzey Online Eğitim Semineri’nin hayırlı olmasını dileyerek, başta Rektör Coşkun olmak üzere emeği geçenlere ve tüm katılımcılara teşekkür etti.
Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun ise yaptığı açılış konuşmasında; “Günümüz Türkiye’sinde fikri mülkiyet hakları konusu giderek daha fazla ön plana çıkmaktadır. Aynı zamanda bilginin öneminin arttığı bu çağda fikri haklar da her geçen gün değer kazanmaktadır. Patent, marka ve tasarımlar ne kadar artıyor ve üretime yansıyorsa ekonomide ve bilimde o kadar gücünüz artıyor demektir. Bayburt Üniversitesi olarak bizler de bu durumun farkında olarak bu doğrultuda sorumluluk almaktayız. Patent, marka, tasarım ve faydalı model konusunda şehrimize ve bölgemize de faydalı olmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu tür faaliyetlerin sürekliliğine katkı sunabilmek ve ihtiyaç duyan kesimlere faydalı olabilmek maksadıyla Türk Patent ve Marka Kurumu ile iş birliği içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz.” dedi.
Bayburt Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren ‘TÜRKPATENT Bilgi, Döküman Birimi’ ile hem Bayburt’a ait değerlere hizmet etmeye hem de patent, tasarım gibi konularda ihtiyaç duyanlara yardımcı olmaya, yol göstermeye devam edeceklerini dile getiren Rektör Coşkun; “Girişimlerimiz neticesinde Türk Patent ve Marka Kurumunca tescil edilen ' Bayburt Ehramı' ve 'Bayburt Balı' olmak üzere Bayburt'a ait iki önemli değeri coğrafi işaret kapsamında tescillettik. Bayburt Üniversitesi olarak bu tür faaliyetler içerisinde her zaman yer almaya devam ederek şehrimiz, bölgemiz ve ülkemize faydalı olabilecek çalışmalarımıza devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.
Eğitim seminerinin tüm katılımcılar açısından faydalı ve yararlı olması temennisinde bulunan Rektör Coşkun; eğitim seminerinin gerçekleştirilmesinde desteklerini esirgemeyen Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Habib Asan’a, patent ve marka kurumu temsilcilerine ve çalışmalarıyla destek olan üniversite personellerine teşekkür etti.
Üç farklı oturumda gerçekleştirilen online eğitim seminerinin ilk oturumunda Eczacı Eda Baydar tarafından Patent/Faydalı Model Temel Kavramlar, Tescil ve Tescil Sonrası İşlemler; ikinci oturumda Sınai Mülkiyet Uzmanı Ebru Bilgin Solmaz tarafından Marka Kavramı, Tescili ve Tescil Sonrası İşlemler; son oturumda ise Sınai Mülkiyet Uzmanı Müge Münire Şahin tarafından Tasarım Kavramı, Tescili ve Tescil Sonrası İşlemler hakkında katılımcılara bilgilendirmeler yapıldı.

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