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Doğu Karadeniz’de sağanak yağış bekleniyor

İHA

Doğu Karadeniz’de sağanak yağış bekleniyor

Hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyredeceği Doğu Karadeniz Bölgesinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmeye göre, bölgede hava parçalı çok bulutlu, Giresun çevreleri sabah saatlerinden itibaren bölge genelinin öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.
Yağışların bölgenin sahil kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
Hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyredeceği bölgede rüzgar kuzey ve batılı yönlerden orta, öğle saatlerinde kuvvetli esecek.
Gün içerisinde beklenen en yüksek sıcaklıklar; Bayburt’ta 25, Trabzon’da 27, Artvin, Rize ve Gümüşhane’de 28, Giresun’da 24 derece olması öngörülüyor.

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