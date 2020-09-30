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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Erzincan Bölge Müdürü Yahya Tekin, Bayburt’ta basın kuruluşlarını ziyaret etti

İHA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Erzincan Bölge Müdürü Yahya Tekin, Bayburt’ta basın kuruluşlarını ziyaret etti

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Erzincan Bölge Müdürü Yahya Tekin, Bayburt’ta Gazeteciler Cemiyeti, yaygın ve yerel basın kuruluşlarını ziyaret etti.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın ulusal ve uluslararası kamuoyunda ‘Türkiye markasını güçlendirmek’ amacıyla birbirinden önemli çalışmalar yürüttüğünü kaydeden Erzincan Bölge Müdürü Yahya Tekin, “Bölge Müdürlüğümüze bağlı Erzincan, Gümüşhane, Tunceli ve Bayburt illerimizde bulunan basın kuruluşlarımızla işbirliğimizi güçlendirmek ve İletişim Başkanlığımızın çalışmaları hakkında bilgilendirme yapmak üzere bugün Bayburt’ta bulunan Basın Kuruluşlarımızı ziyaret ediyoruz” dedi.
İletişim Başkanlığı Erzincan Bölge Müdürü Yahya Tekin, “Demokratik hayatımızın vazgeçilmez unsurlarından biri olan, toplumun ihtiyaç duyduğu her konuda bilgilendirme, yönlendirme ve kamuoyu oluşturarak vatandaş ile devlet arasında iletişimin sağlanması hususunda çok önemli bir görevi ifa eden yerel basın kuruluşlarımızın, İletişim Başkanlığımız tarafından yapılan çalışmaların kamuoyuna duyurulmasında verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ederek, İletişim Başkanlığı; Başkanımız Prof. Dr. Fahrettin Altun öncülüğünde Uluslararası platformlarda Türkiye Cumhuriyeti’nin her alanda savunuculuğunu ve sözcülüğünü yaptığını, Türkiye Cumhuriyeti’ne yönelik içeriden ve dışarıdan gelen her türlü saldırıda insiyatif alarak Türkiye’nin tezlerinin anlatmak, ulusal ve uluslararası kamuoyuna doğru, tutarlı ve güvenilir bir Türkiye imajı sunmak için önemli çalışmalar yapmaktadır. Aynı zamanda Türkiye aleyhinde yürütülen ve son yıllarda birçok örneğini tecrübe ettiğimiz kara propaganda faaliyetlerinin önlenmek amacıyla haksız saldırı ve eleştirilere anında cevap vererek milli bir savunma yaptığını, bu çalışmaları daha etkin bir şekilde yürütebilmek amacıyla da İletişim Başkanlığı bünyesinde ‘Stratejik İletişim ve Kriz Yönetimi Daire Başkanlığı’ kuruldu” şeklinde konuştu.
Erzincan Bölge Müdürü Tekin; “İletişim Başkanlığımız, ulusal ve uluslararası tüm platformlarda yaptığı panel, konferans vb. etkinliklerle, hazırladığı yayınlar ve sosyal medya araçları ile Suriye, Irak, Libya ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere ülkemizin milli menfaatlerini ilgilendiren her konuda, ulusal ve uluslararası kamuoyunu doğru ve güvenilir bilgilerle aydınlatmaktadır. İletişim Başkanlığımızın yoğun diplomasi ve kamuoyu oluşturma faaliyetlerinin yanında milli bayramlar, önemli gün ve haftaların kutlanmasında da yaptığı çalışmalarla kamuoyunun büyük beğenisini kazanmaktadır. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramında 300 insansız hava aracı ile yapılan gösteriler, 15 Temmuz hain darbe girişiminin unutulmaması için 15 Temmuz’un yıldönümünde Türkiye'de ilk kez 200 drone ile yapılan ışık gösterisi, İstanbul’un Fethi ve en son Preveze Zaferi kutlamalarında yapılan ışık gösterileri ve Dijital gerçeklik (VR) videolarıyla milli birlik ve beraberliğimizin pekişmesine yönelik çalışmalar yapıyoruz.” diye konuştu.
Tekin, İletişim Başkanlığımız ulusal ve yerel basın mensuplarının faaliyetlerini kolaylaştırıcı iş ve işlemleri gerçekleştirme sorumluluğundan hareketle, gazeteden televizyona, radyodan internete sektörün birçok mecrasından isimleri bir araya geldiği, Basın Çalışanlarının Haklarının İyileştirilmesi Çalıştayı düzenlediğini belirtti.
İletişim Başkanlığı Erzincan Bölge Müdürü Yahya Tekin, Başkanlığımızın kurulduğu günden bugüne kadar yaptığı birbirinden önemli çalışmaların bazılarını anlatma fırsatı bulduğunu, bundan sonraki süreçte ziyaretleri daha sık yaparak, İletişim Başkanlığının çalışmalarını anlatacağını belirttikten sonra; "İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun'un selamlarını ileterek, günün anısına Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan yayınlar ile “15 Temmuz’u Unutmayacağız, Unutturmayacağız” bilgi setini, gazetecilere takdim ederken İletişim Başkanlığının yaptığı çalışmaların kamuoyuna duyurulmasında verdikleri desteklerden dolayı tekrar teşekkür ederek, başarılar diledi.

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