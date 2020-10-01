Bayburt’ta trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Bayburt’ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.
Kaza, dün öğle saatlerinde Aydıntepe ilçesine bağlı Çiğdemlik köyü civarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, H.S., idaresindeki 61 FE 621 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yoldan çıkarak ağaca çarptı. Kazada sürücü olay yerinde hayatını kaybederken araçta bulunan 3 kişide yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.