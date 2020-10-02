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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Camiler ve Din Görevlileri Haftası

İHA

Camiler ve Din Görevlileri Haftası

Bayburt Müftüsü Hasan Başoğlu, Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Başoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:
“Covid19 salgını nedeniyle bu yıl Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri internet ve diğer basın yayın platformları üzerinden yapılacak. 1986 yılında başlayıp 2011 yılından itibaren de her yıl farklı ve anlamlı bir tema ile kutlanan Camiler ve Din Görevlileri Haftası bu yıl “Cami ve İlim” teması ile kutlanacak.
Bu kapsamda Bayburt İl Müftülüğü, Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla internet üzerinden din görevlilerine ve tüm halkımıza yönelik konferans, panel, vaaz ve çeşitli programlar düzenlenecek. Diyanet işleri Başkanlığımızca her yıl 17 Ekim tarihleri arası, Camiler ve Din Görevlileri Haftası olarak kutlanmaktadır. Bu yıl Covid19 salgını nedeniyle yüz yüze programlar düzenleyemediğimiz ve siz değerli halkımızla programlarımızda aynı ortamlarda olamayacağımız için çok üzgünüz.
Peygamber Efendimiz ’in övgüsüne mazhar olan İstanbul’un fethinin sembolü, Ayasofyai Kebir Camii Şerifi 86 yıl sonra yeniden ibadete açılmıştır. Bu günleri bize gösteren Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Bu hayra vesile olan Devlet büyüklerimizden Allah razı olsun. Bu hafta Ayasofyai Kebir Camii Şerifi Sempozyumu düzenlenecek ve 2 Ekimden itibaren Diyanet TV ve Diyanet İşleri Başkanlığı basın yayın platformlarından yayınlanacaktır. Tüm halkımızı bu sempozyumu izlemeye davet ediyorum.
Kıymetli Kardeşlerim! İslam medeniyeti, cami merkezli bir medeniyettir. Camiler, Yeryüzünün en ulu mabedi Kâbe’nin şubeleridir. Mahallelerimizin kalbi, şehirlerimizin ruhu, aziz milletimizin ve ümmeti Muhammed’in güvenli yuvasıdır. Tarihten günümüze kadar sosyal hayata şahitlik eden, İslam beldelerinin, etrafında hayat bulduğu, mümin yüreklerin kendisinde buluştuğu, huzur bulduğu kutlu yerlerdir. Camilerimiz, sadece ibadetlerimizin değil, aynı zamanda tarihimizin, edebiyatımızın, örf ve adetlerimizin, kültürümüzün iç içe geçtiği merkezlerdir.
Tarihin her döneminde bağımsızlığımızın sembolü olan camilerimiz, 15 Temmuz’da kahraman din görevlilerimizin hoş sedası ile minarelerinden yükselen salalarla vatan hainlerinin darbe girişimlerine dur demiş, mabedimize uzanan kirli elleri ilahi sedayla bertaraf etmiştir.
Camilerimiz Covid19 sürecinde minarelerinden yükselen dualarla hüzünlü kalplere sürur, hasta canlara şifa olmuştur.
Vefalı din gönüllülerimiz vefa sosyal destek gruplarında cansiperane, gecegündüz, tatil ve mesai mefhumu gözetmeden bu süreçte evden çıkamayan yaşlılara ve hastalara el ve ayak olmuştur.
Asrı Saadetten beri tebliğ, ilim ve hikmetin merkezi olan camilerimiz, kıymetli yavrularımızın gönüllerine Kur’an’ın yazıldığı ilk mektep; camilerimizin muhterem imam hatipleri ve müezzin kayyımları da onların en değerli muallimleri olmuştur.
Kürsülerinden ve minberlerinden yükselen ilahi öğütler yediden yetmişe insanlığın felahına vesile olmaya devam etmektedir. Ezan ile başlayıp sala ile son bulan hayatımızın her anına rehberlik eden din gönüllülerimiz, Peygamber Efendimiz’in (sav) minber ve mihrabının varisliğini en güzel şekilde yerine getirmektedir.
Bu vesile ile camilerimizin en değerli varlığı olan cemaatimizden ahirete irtihal edenlere rahmet, hayatta olanlara sağlıklı ve huzurlu bir ömür diliyorum. Camilerimizde bu güzel hizmeti sunan adı din görevlisi fakat sıfatı din gönüllüsü olan kardeşlerimizden, ahirete irtihal edenlere Yüce Allah’tan rahmet; hayatta olanlara sağlık sıhhat ve afiyetler diliyorum. Camiler ve Din Görevlileri Haftasının, hayırlara vesile olmasını Yüce Rabbimden niyaz ediyorum. Yüce Rabbim, yurdumuzu camisiz, camilerimizi cemaatsiz, minarelerimizi ezansız bırakmasın.”

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