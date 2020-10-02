Bayburt İl Koordinasyon Kurulu dönem sonu toplantısı yapıldı

Bayburt İl Koordinasyon Kurulu dönem sonu toplantısı Vali Cüneyt Epcim başkanlığında yapıldı.
İl Koordinasyon Kurulu dönem sonu toplantısı Vali Cüneyt Epcim başkanlığında yatırımcı bölge ve il kuruluşu temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda yapımı süren ve hayata geçirilmesi planlanan projeler değerlendirildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.