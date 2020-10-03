Bayburt'ta uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı

Bayburt'ta uyuşturucu operasyonunda iki şüpheli tutuklandı.

Konuyla ilgili Bayburt Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

“Müdürlüğümüz Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu ve uyarıcı madde suçlarına yönelik yapılan çalışmalar, koronavvirüs salgınına karşı tedbirler alınarak hız kesmeden devam etmektedir. Bu kapsamda 29.09.2020 günü A.F.Y isimli şahsın kullandığı araç uygulama noktasında durdurulmuş, yapılan aramalarda araç içerisinde bir miktar kubar esrar maddesi ele geçirilmiştir. M.T. VE Ş.A. isimli şahısların kiralık araç ile ilimize uyuşturucu madde getirerek satacakları şeklinde bilgi edinilmesi üzerine bulundukları araç 29.09.2020 günü Aydıntepe İlçesi Araklı Sokak üzerinde durdurulmuş; araçta, şahısların üstlerinde ve ikametlerinde yapılan aramalar sonucunda 1 adet hassas terazi, beş parça halinde toplamda 37,65 gram kubar esrar maddesi, 92 adet sentetik ecza, 2 top rulo halinde alüminyum folyo, uyuşturucu madde paketlemesinde kullanılan şeffaf naylon poşetler, 1 paket çarşaf diye tabir edilen sigara kağıdı, uyuşturucu içiminde kullanılan 5 adet aparat ve eklentileri, 1 adet el yapımı tabanca ve şarjöre takılı vaziyette üç adet fişek ele geçirilmiştir.

Adı geçen şahıslar hakkında adli tahkikat başlatılmış devamında M.T. ve Ş.A. isimli şüpheliler çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanmıştır.

Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan, kullanan, nakleden, bu suçları işleyerek haksız kazanç elde eden, geleceğimiz olan çocuklarımızı ve gençlerimizi zehirlemeye çalışan şüpheliler ile mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.