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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bayburt Üniversitesi yükselişini sürdürüyor

İHA

Bayburt Üniversitesi yükselişini sürdürüyor

Bayburt Üniversitesi, ODTÜ Enformatik Enstitüsü URAP (University Ranking by Academic Performance) tarafından hazırlanan, 20202021 URAP Türkiye sıralamasında üst basamaklarda yer alarak başarılı tırmanışını sürdürüyor.
Çeşitli kriterlere göre her yıl Türkiye özelinde ve dünya genelinde üniversiteleri değerlendiren ve puanlarla sıralayan ODTÜ Enformatik Enstitüsü bünyesinde faaliyet gösteren URAP 20202021 listelerini yayınladı.
URAP Türkiye sıralamasında geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da yükseköğretimdeki farklılıklar göz önüne alınarak, devletvakıf; tıp fakültesi olanolmayan; 2000 yılı öncesisonrası kurulan üniversiteleri kendi grupları içinde sıralandı.
Önceki yıllardaki URAP verilerine kıyasla bu yılki sıralamalarda her kategoride ilerleme kaydeden Bayburt Üniversitesi, 20202021 URAP Türkiye sıralamasında üst basamaklarda yer almayı başardı. Bu verilere göre Bayburt Üniversitesi, 20192020 verilerine göre Tıp fakültesi olmayan üniversiteler sıralamasında 86 üniversite arasında 41. sırada yer alırken, 20202021 verilerine göre ise 85 üniversite içerisinde 37. sırada; 20192020 sıralamasında 2000 yılından sonra kurulan üniversiteler sıralamasında 95 üniversite arasından 45. sırada yer alırken, 20202021 sıralamasında 95 üniversite arasından 44. sırada yer aldı.
20192020 URAP verilerine göre toplam 166 üniversite arasından 109. sıra yer alan Bayburt Üniversitesi, bu yıl yine 166 üniversitenin sıralamaya dâhil edildiği 20202021 verilerine göre ise tüm üniversiteler genel sıralamasında 340.41 puanla 106. sırada yer alarak yükselişini sürdürüyor.

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