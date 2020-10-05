KUDAKA’ya 6 uzman personel, 1 iç denetçi ve 3 destek personel alımı yapılacak

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansına (KUDAKA) 6 uzman personel, 1 iç denetçi ve 3 destek personel alımı yapılacak.

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı’na 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ile 29/5/2019 tarihli ve 30788 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliğinin 14. maddesi hükümleri çerçevesinde; TRA1 Düzey 2 Bölgesinin (ErzurumErzincanBayburt) kalkınmasına hizmet etmek isteyen, dinamik, analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın, kendine güvenen, iletişime açık, yenilikçi, üretken, çözüm odaklı, değişen çalışma koşullarına uyum sağlayabilen ve seyahat engeli olmayan 6 uzman personel, 1 iç denetçi ve 3 destek personel alımı yapılacak.

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı’nın merkezi Erzurum ili olup, Ajans’ın faaliyet alanı Erzurum, Erzincan ve Bayburt illerinden oluşmakta. Bu nedenle, sınavda başarılı olan uzman ve destek personeli bu illerden ajansın uygun göreceği herhangi birinde çalışmayı kabul edeceklerdir. İç Denetçi ise ajansın merkez ofisinin bulunduğu Erzurum’da görevlendirilecek.

Sınav başvuru tarih ve saatleri: 26 Ekim 06 Kasım 2020 tarihleri ve 23.59’a saatleri arasında yapılacak.

Sınav başvuru yeri: Başvurular sinavbasvuru.sanayi.gov.tr internet adresi üzerinden yapılacak.

Sözlü sınava katılmaya hak kazanacak adayların ilanı: 16 Kasım 2020 www.kukada.org.tr

Sözlü sınav tarihi: 34 Aralık 2020 tarihlerinde yapılacak.

Sözlü sınav yeri: Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı, Cumhuriyet Caddesi No 3 Yakutiye/Erzurum

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