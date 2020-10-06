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Maskesiz yakalandı kendini uyaran polislere teşekkür etti Maskeyi çenesine takan vatandaştan savunma; “Arada bir sigara içiyorum idare edin”

İHA

Maskesiz yakalandı kendini uyaran polislere teşekkür etti Maskeyi çenesine takan vatandaştan savunma; “Arada bir sigara içiyorum idare edin”

Bayburt’ta kurulan meyve, sebze satışının yapıldığı pazarda polis ekipleri korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında maske, mesafe ve hijyen denetiminde bulundu. Maskesiz yakalanan bir vatandaş kendisini uyaran polislere teşekkür ederken maskeyi çenesine takan bir satıcıda “Arada bir sigara içiyorum idare edin” savunması yaptı.
Bayburt'ta korona virüs denetimleri polisler tarafından sıkı bir şekilde sürdürülüyor. Hafta içi kurulan halk pazarında denetimlerini sürdüren ekipler, halkın yoğun olduğu pazar yerlerinde, vatandaşları maske ve mesafe kuralına karşı uyararak, kurallara uymayan kişilere de ceza yazdı. Polisler, maskesi olduğu halde maskeyi doğru takmayan vatandaşları maskenin doğru kullanması konusunda ikaz ederek, sosyal mesafe kuralını da hatırlattı.
Maske konusunda kendisini uyaran pazar esnafı, polisten özür dileyerek, uyarıdan dolayı polislere teşekkür etti.
Maskesi çenesine takılı halde polislere denk gelen bir satıcının “Arada bir sigara içiyorum idare edin” savunması ise adeta pes dedirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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