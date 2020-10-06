Başkan Pekmezci’den Yiğit'e iade-i ziyaret

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Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ramazan Yiğit'e iadei ziyarette bulundu.

Görevine kısa bir süre önce başlayan Albay Yiğit'e hayırlı olsun temennisinde bulunan Başkan Pekmezci Bayburt'a hizmet adına kurumlar arası işbirliğinin dikkat çekti ve görevlerinde başarılar diledi.

Başkan Hükmü Pekmezci'ye ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden İl Jandarma Komutanı Albay Yiğit ise Bayburt'ta görev yapmaktan dolayı mutluluk duyduğunu belirterek çalışmalarında başarı temennisinde bulundu.

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