Sanayi bölgelerinde üretilen ballarda kurşun ve kadmiyum çıktı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sanayi bölgelerinde üretilen ballarda kurşun ve kadmiyum çıktı

DHA

Sanayi bölgelerinde üretilen ballarda kurşun ve kadmiyum çıktı


Murat SÖYLEMEZ/BAYBURT, (DHA)TÜRKİYE´de özellikle sanayi bölgelerine yakın yerlerde üretilen bazı balların tahlillerinde insan sağlığı açısından risk oluşturacak düzeyde kurşun ve kadmiyum maddesine rastlanıldı. Sanayi hareketliliği ve maden zenginliğinin bal kalitesini etkilediğini söyleyen Bayburt Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuarı Müdürü Doç. Dr. Özkan Bayram, "Numunelerde kurşunun tespiti sanayi ve maden zenginliğinin bitki örtüsüne yansımasıdır" dedi.
Bayburt Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı´nda, Elazığ'da çeşitli marketlerde bal etiketiyle satılan 30 numune üzerinde araştırma yapıldı. Laboratuvar analizinden insan sağlığı açısından risk oluşturacak düzeyde kurşun ve kadmiyum tespit edildi. Araştırmanın sonuçlarını değerlendiren Bayburt Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Müdürü Doç. Dr. Özkan Bayram, Elazığ bölgesindeki sanayileşme ve maden yataklarının, bitki örtüsüne ve bal kalitesine olumsuz yansıdığını belirtti. Ağustos ayında Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaret tescil belgesi alan `Bayburt Balı´nda ise herhangi bir sorunun olmadığını ifade eden Bayram, Bayburt´tun sanayi açısından gelişmediğini ve zengin bitki örtüsüne sahip olduğunu belirterek, bu hususların bal kalitesine de yansıdığını vurguladı.
`BÖLGEYE HAS ENDEMİK BİTKİLER VAR´
Fırat Üniversitesi´nin yaptığı araştırmaya teknik destek sağladıklarını belirten Doç. Dr. Özkan Bayram, "Elazığ bölgesinin sanayisi kısmen gelişmiş ve madenler açısından da zengin bir bölgedir. Numunelerde kurşunun tespit edilmesi de bu sanayi ve maden zenginliğinin bitki örtüsüne yansımasıdır. Bunun haricinde herhangi bir dış faktörden konuşmak doğru olmaz, bu beklenen bir durumdur. Daha profesyonel ve sağlıklı bilgiyi alıp üreticilik yapabilmek, bu problemi aslında giderebilir. Öte yandan Bayburt bölgesinin bitki örtüsünün tespiti için de çalışmalar yürütülmüştür, Bayburt´ta bölgeye has endemik bitkilerin olduğu akademik çalışmalarla teyit edilmiştir. Bölgenin sanayi açısından kirli olmayışı, bitki örtüsünün zengin olması, florasının zenginliği bal üretimine de olumlu yansıdı. Bayburt´ta bal üretmek için kolları sıvadık ve başarılı sonuçlar aldık. Hem içerdiği elementlerle hem de şeker oranıyla yüksek kalitede bal elde ettik. Tescillenen bu ürün bölgedeki bal yetiştiricilerinin de dikkatini çekti ve girişimlerde bulunuyorlar. Bizlerde üniversite olarak kendilerine teknik desteği her zaman veriyoruz" dedi.
`SANAYİ TESİSLERİNE YAKIN BAL ÜRETİMİ YAPILMAMALI´
Analiz sonuçlarını değerlendiren Doç. Dr. Özkan Bayram, şunları söyledi:
"Çalışma kapsamında incelenen bal örneklerinde ağır metal miktarlarının farklılık göstermesi, bal arılarının türü, coğrafik bölge, bitki türleri, endüstriyel kirlilik, bala uygulanan hatalı işlemler, metal kap veya ekipmanla temas, zirai kimyasal maddeler gibi faktörlere de bağlandı. Analiz sonuçları için, alüminyum ve arsenik, düzeylerinin insan sağlığı açısından risk oluşturmayacak derecede düşük olduğu, buna karşılık kurşun ve kadmiyum düzeylerinin tüketici sağlığı açısından potansiyel bir risk oluşturabileceği ortaya çıktı. Toksik metallerle yüksek düzeyde kontamine gıdalar tüketiciler tarafından aldığında metal toksisitesi oluşabileceği gibi, az miktarda metallere uzun süre maruz kalmanın da zaman içinde kümülatif etkilerden dolayı kronik toksisiteye neden olabileceği bilinmektedir. Balların ağır metallerle kontaminasyonunun (bulaşma) azaltılmasında, tarım ilaçlarının yoğun kullanıldığı çevrelerde ve şehir merkezlerine, otoyol ve sanayi tesislerine yakın bölgelerde bal üretiminin yapılmaması gerekmektedir. Ayrıca, ağır metal içermeyen arıcılık ilaçları kullanılmalıdır. Bu konularda, bal üreticilerinin bilinçlendirilmesi önem arz ediyor."DHA-Genel Türkiye-Bayburt Murat SÖYLEMEZ
2020-10-09 08:16:29

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kulüp Başkanı Saka ve avukat Yıldız’dan önemli açıklamalar
YEREL HABERLER Kulüp Başkanı Saka ve avukat Yıldız’dan önemli ...
Baksı Müze´sinde `maske´ sergisi
YEREL HABERLER Baksı Müze´sinde `maske´ sergisi
Yılın Ahisi Purutoğlu kaftanını giydi
YEREL HABERLER Yılın Ahisi Purutoğlu kaftanını giydi
Özlenen kış sebzeleri pazardaki yerlerini alıyor
YEREL HABERLER Özlenen kış sebzeleri pazardaki yerlerini alıyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X