Garnizon Komutanı Hava Savunma Albay Yusuf Diker'den Rektör Coşkun’a veda ziyareti

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Bayburt’taki görev süresi dolan Garnizon Komutanı Hava Savunma Albay Yusuf Diker, veda ziyaretleri kapsamında Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun’u ziyaret etti.

Dede Korkut Külliyesi Rektörlük Makamında gerçekleşen ziyarette, Bayburt Üniversitesi’nin şehir için önemli görevler üstlendiğini belirten Garnizon Komutanı Diker, görev süresi boyunca sürdürdükleri yakın iş birliği için Rektör Coşkun’a teşekkür etti.

Rektör Coşkun da samimiyete dayalı güven ilişkisi sayesinde işbirliği içerisinde çalıştıklarını belirterek, memnuniyetini ilettiği Garnizon Komutanı Diker'e yeni görev yerinde başarılar diledi.

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