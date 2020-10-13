Bayburt’ta 30 şişe kaçak parfüm ele geçirildi

Bayburt’ta polisin yaptığı yol uygulamasında bir otomobilde 30 şişe kaçak parfüm ele geçirildi.
Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Kaçakçılık suçlarına yönelik yapılan yol uygulamaları kapsamında, BayburtErzurum kara yolu üzerinde durdurulan bir otomobilde yapılan aramada 30 şişe kaçak parfüm ele geçirildi.
Şüpheli B.B. hakkında adli işlem yapıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.