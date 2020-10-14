Albay Diker’den Başkan Pekmezci’ye veda ziyareti

Konya’ya ataması yapılan Garnizon Komutanı Hava Savunma Albay Yusuf Diker, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci’ye veda ziyaretinde bulundu.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Pekmezci, Garnizon Komutanı Diker’e Bayburt için yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ederek yeni görev yerinde başarılar diledi.
Misafirperverliğinden ve kendisine gösterdiği ilgiden dolayı Belediye Başkanı Pekmezci’ye teşekkür eden Garnizon Komutanı Hava Savunma Albay Yusuf Diker ise çalışmalarında başarı temennisinde bulundu.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.