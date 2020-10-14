Albay Diker’den Başkan Pekmezci’ye veda ziyareti

Konya’ya ataması yapılan Garnizon Komutanı Hava Savunma Albay Yusuf Diker, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci’ye veda ziyaretinde bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Pekmezci, Garnizon Komutanı Diker’e Bayburt için yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ederek yeni görev yerinde başarılar diledi.

Misafirperverliğinden ve kendisine gösterdiği ilgiden dolayı Belediye Başkanı Pekmezci’ye teşekkür eden Garnizon Komutanı Hava Savunma Albay Yusuf Diker ise çalışmalarında başarı temennisinde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.