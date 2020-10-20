Jandarma ekiplerinden droneli denetim

Bayburt İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, BayburtAraklı yolunda drone ile havadan ve karadan trafik denetimi yaptı.

İl Jandarma trafik ekipleri, BayburtAraklı karayolunda dronelerin kullanıldığı havadan ve karadan trafik denetimi yaptı. Gerçekleştirilen denetimlerde, 11 araç ve araç sürücüsü hakkında cezai işlem uygulanırken, 4 araç trafikten men edildi.

İl Jandarma Komutanlığımca hem karadan hem havadan denetimlerin arttırılarak devam edeceğini, vatandaşların huzur ve güven içinde seyahat edebilmeleri ve ilde meydana gelen trafik kaza sayısını en aza indirebilmek için gereken tedbirlerin alındığını, yapılan tüm denetim ve işlemlerin halkın bilgilendirilmesi amaçlanıyor.

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