Bayburt polisi uyuşturucuya geçit vermiyor

Bayburt'ta yapılan iki ayrı uyuşturucu operasyonunda 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Bayburt Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu ve uyarıcı madde suçlarına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; Ü.Ö., F.T., M.B. isimli şahısların uyuşturucu madde nakledebileceği değerlendirilmesi üzerine şahısların kullandığı araç kent girişinde durduruldu. Yapılan aramada bir miktar metamfetamin ve bir miktar esrar maddesi ele geçirildi.

İkinci operasyonda ise A.K. ve İ.O. isimli şahısların Bayburt’u güzergah olarak kullanıp uyuşturucu madde nakledebileceği değerlendirilmesi üzerine şahısların kullandığı araç kent girişinde durdurularak yapılan aramada bir miktar metamfetamin ele geçirildi.

İki operasyonda gözaltına alınan 5 kişi hakkında başlatılan tahkikat devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.