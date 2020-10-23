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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

CHP Milletvekillerinden Bayburt'a ziyaret

İHA

CHP Milletvekillerinden Bayburt'a ziyaret

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekilleri Gökan Zeybek ile Turan Aydoğdu Bayburt’a gelerek, Organize Sanayi Bölgesi’ne (OSB) ziyaret gerçekleştirdiler.
Parti binasında ziyaretle ilgili değerlendirmelerde bulunan Bayburtlu Milletvekili Gökan Zeybek, Bayburt ve Gümüşhane’de sanayicilerin durumlarının iyi olmadığını söyledi. OSB’deki bir firma sahibinin kendilerine söylediği ifadeleri aktaran Zeybek, Ekonomi Bakanının açıkladığı yüzde 5 büyüme hedefini Bayburt’ta göremediklerini kaydetti.
Üniversite öğrencilerinin kentte olmayışından ötürü hizmet sektörünün zor durumda olduğunu da dile getiren Zeybek, devletin bu tür firmalara finansal destek vermesi gerektiğini kaydetti.
Zeybek şu açıklamada bulundu:
“OSB’de gördüğümüz manzara Türkiye genelinden çok farklı değil. Bayburt’ta hammadde ve girdi fiyatlarında yüksek artış, döviz fiyatlarındaki kur artışı dolayısıyla, özellikle enerji, hammadde, akaryakıt fiyatlarının artmış olması, gıda üretimi yapan firmalarda hammaddelerin yine kullandıkları ürünlerde maliyetlerin yüksek artışlar sebebiyle görünen o ki üretimlerde yüzde 50’nin üzerinde daralma gelmiş bulunmakta. Yine OSB’de yaptığımız tespitlerde devlet Bayburt ve Gümüşhane OSB’ye doğalgazı getirmiş, ancak hem buralarda bağlantı bedellerinin yüksek tutulması, hem depozito bedellerinin çok üzerinde olması sebebiyle maalesef OSB’nin kapısına kadar gelmiş olan doğalgazdan yalnızca yaralanan bir tek fabrika olduğunu gördük. Yine bu işletmeler vadesi gelmiş kredi borçlarının 1 yıl ertelenmesi talebinde bulunuyorlar. Yine sigorta ve vergi ile ilgili yapılandırmaların işletmelerimiz açısından açıkçası çok önemli olmadığı, burada doğrudan sermaye desteğine ihtiyaç olduğunu belirtmek istiyorum. İşçi çıkarmadan faaliyetlerini sürdürebilmeleri için karşılıksız hibe programlarının mutlaka açıklanması gerektiğini belirtmek istiyorum.
Salgın Bayburt’ta hizmet sektöründe daralmaya sebep vermiştir. Üniversitenin kapalı olması, 14 bin öğrencinin kentten uzakta olmasıyla birlikte konaklama tesisleri, apart oteller, yemeiçme merkezlerinde ciddi bir daralma meydan getirdi. Devletin bu tür işletmelere de doğrudan finansal destek yapması gereklidir. Sayın Ekonomi Bakanımızın ekonomideki yüzde 5 büyümesini Bayburt ve Gümüşhane’de görmedik, kapanan işletmeleri, fabrikaları, el değiştirilen işletmeleri gördük. Belki de günün en özet açıklamasını bir KOBİ sahibi verdi. Dedi ki, ‘Alacaklarımı boş verin. Bu firmanın devlete ve kurumlara olan borçlarını üstlenin, fabrikanın anahtarını size teslim edeyim.’ Yani bugün fabrikalar borçlarını karşılayamaz durumda. Bayburt’ta durum bu.”
CHP İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan ise, “Türkiye’yi demokrasiye taşıyacak, güvenilir bir yönetime ihtiyaç var. Bu güvenilir ve ciddi yönetimin oluşması sadece CHP’nin demokrasiye inanan tüm partilerin, odakların, siyasi kuruluşların, sivil anlayışların bir arada sürdüreceği bir durumdur. Biz CHP olarak, bu durumu üstleniriz” diye konuştu.
CHP Bayburt İl Başkanı Necip Erel ve Merkez İlçe Başkanı Maksut Erol’un katıldığı toplantı sonunda Koral Taş Madencilik yetkilileri ve Bayburt Gadalar Taraftar Grubu tarafından Milletvekilleri Zeybek ve Aydoğan’a hediyeler takdim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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