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Vali Cüneyt Epcim: “Küçükbaş hayvan sayısını 350 binlere taşımayı hedefliyoruz”

İHA

Vali Cüneyt Epcim: “Küçükbaş hayvan sayısını 350 binlere taşımayı hedefliyoruz”

Yüz ölçümünün yüzde 60’ı meralardan oluşan Bayburt’ta küçükbaş hayvancılığı geliştirmek ve teşvik etmek amacıyla başlatılan “Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var” projesinde ilk adımlar atıldı. Bayburt Valiliği ile Ziraat Bankası arasında imzalanan iş birliği protokolü sonrası çiftçiler hayvanlarını teslim almaya başladı.
Projeden yararlanarak üreticiliğe ilk adımlarını atan Merkez’e bağlı Gökpınar Köyü’nde Ersan Narmanlı ve Turgut Sevimli isimli çiftçiler oldu. Üreticileri ziyaret eden Vali Epcim, ilgililerden bilgi aldı.
Burada yaptığı açıklamada projenin ilk çıktılarını görmenin heyecanı içerisinde olduğunu ifade eden Vali Epcim, geçen ay tanıtımı yapılan “Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var” projesinin bugün itibariyle fiilen hayata geçtiğini söyledi. Vali Epcim bu kapsamda iki çiftçiye iki yüz altmış koyun verildiğini belirterek, “Bu bir başlangıç. Bayburt’ta bu projeye yönelik çok talep alındı. Biz Bayburt çiftçisini ‘Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var’ adlı proje ile desteklemek istiyoruz. Özellikle koyunculuğun yetiştiriciliği noktasında Türkiye’de en önemli vilayetlerden birinin Bayburt olduğunu düşünüyoruz. Çünkü toplam arazi varlığının yüzde 60’ının mera olduğu düşünüldüğünde Bayburt bu proje kapsamında önemli katma değer sağlayacak diye değerlendiriyoruz. Milli ekonomiye ve çiftçilerimize çok büyük katkısı olacak.” diye konuştu.
Vali Epcim, hali hazırda 35 bin olan küçükbaş hayvan sayısını proje ile 350 binlere taşımak istediklerini bildirdi.
Vatandaşlardan üretime katkı sunmalarını beklediklerini dile getiren Vali Epcim şunları söyledi: “Bütün Bayburtluların projeye ilgi göstermelerini, destek vermelerini ve üretime katkı sunmalarını bekliyoruz. Projemizin hayırlı olmasını, bu ilk dağıtılan koyunların Bayburt’umuza ve memleketimize hayırlı olmasını temenni ediyorum.”

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